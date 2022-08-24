Ракетні удари по селищу Чаплине убили 22 людини за одну добу, ще стільки ж поранені

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За одну добу російські ракетні удари по селищу Чаплине на Дніпропетровщині забрали життя 22 людей. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції досі тривають.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Удень ворожа ракета знищила приватний будинок. Під завалами опинилися три людини — жінка та двоє дітей. Жінку та 13-річного хлопчика врятували місцеві мешканці, а тіло загиблого 11-річного хлопчика з-під завалів дістали рятувальники.

Пізніше ворог ще раз атакував населений пункт — спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.

Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні ж влучили у станцію.

Через удар виникла пожежа в пʼяти пасажирських вагонах. Загинула 21 людина, з них пʼятеро згоріли в машині. Поранень зазнали ще 22 людини.

Рятувальники локалізували вогонь, тривають пошукові роботи.