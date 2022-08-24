Росія поцілила ракетами в залізничну станцію Чаплине у Дніпропетровській області — загинули 15 людей

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Російські окупанти завдали ракетного удару по залізничному вузлу на станції Чаплине у Дніпропетровській області. Загинули 15 людей, приблизно 50 отримали поранення.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, виступаючи по відеозвʼязку перед Радою безпеки ООН.

За словами президента, перед виступом він отримав інформацію про те, що росіяни запустили ракети по залізничній станції у Дніпропетровській області.

«Чотири пасажирські вагони зараз горять... Станом на цей момент убито щонайменше 15 людей, близько 50 людей поранені. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися. Так ми живемо щодня. Ось так росія підготувалася до цього засідання Ради безпеки ООН», — сказав Зеленський.

24 серпня в Синельниківському районі Дніпропетровської області від удару російської ракети загинула 11-річна дитина.

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