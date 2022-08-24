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Facebook / Укрзалізниця

Премʼєр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон став першим учасником програми лояльності від «Укрзалізниці». Голова правління підприємства Олександр Камишін особисто вручив картку премʼєру Великої Британії.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Уже найближчим часом «Укрзалізниця» планує повномасштабний запуск програми лояльності. Вона матиме назву UZ Loyalty Club.