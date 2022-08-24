Борис Джонсон став першим учасником програми лояльності від «Укрзалізниці»
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- Анна Холоднова
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Facebook / Укрзалізниця
Премʼєр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон став першим учасником програми лояльності від «Укрзалізниці». Голова правління підприємства Олександр Камишін особисто вручив картку премʼєру Великої Британії.
Про це повідомили у пресслужбі УЗ.
Уже найближчим часом «Укрзалізниця» планує повномасштабний запуск програми лояльності. Вона матиме назву UZ Loyalty Club.
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