Вторгнення росії завдало природі України збитків на майже 400 мільярдів гривень
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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93 ОМБр «Холодний Яр» / Facebook
Вторгнення росії завдало природі України збитків на 395 мільярдів гривень.
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
За шість місяців війни зафіксовано понад 2 тисячі фактів збитків, завданих навколишньому середовищу. Зокрема, збитки внаслідок забруднення повітря становлять 176 мільярда гривень, збитки водним ресурсам сягають 106,3 мільярда, а ґрунтам — 8,8 мільярда.
«Від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти навколишнього середовища, щоб надалі змусити його сповна сплатити за заподіяне українському народу», — наголосили у відомстві.
- Прямі збитки від вторгнення росії перевищують $110 мільярдів. Мінімальна сума для відновлення активів України становить $188 мільярдів.
- Шість місяців війни обійшлись Україні у трильйон гривень з держбюджету.