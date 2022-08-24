Gogol Bordello виступили для українських прикордонників і випустили кліп до Дня Незалежності України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Американський інтернаціональний панк-рок-гурт Gogol Bordello зіграв для українських прикордонників. VICE News показало фрагмент виступу музикантів в Україні, але не вказало, де саме він відбувся.
Окрім того, сьогодні, 24 серпня, до Дня Незалежності України гурт Gogol Bordello випустив кліп на пісню “Take Only What You Can Carry”, записану разом із вокалісткою гурту KAZKA. Пісня присвячена українським біженцям і захисникам.
- Gogol Bordello від початку війни росії проти України веде проукраїнську інформаційну кампанію в соцмережах. Музиканти збирають кошти на медичну допомогу постраждалим українцям, на тактичні медичні засоби для поранених та інше необхідне. У червні Gogol Bordello випустили кліп, присвячений Територіальній обороні.
- У липні гурт презентував кліп на пісню “Forces of Victory”, яка була записана разом із письменником і музикантом Сергієм Жаданом та вокалісткою KAZKA.