В Ізраїлі на 22% зріс видобуток газу. Тепер країна планує експортувати його до ЄС
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Немеш Янош / УНІАН
У першій половині року видобуток природного газу в Ізраїлі зріс на 22%. Тепер уряд планує збільшити експорт газу до Європи.
Про це пише Bloomberg.
За даними Міністерства енергетики, видобуток зріс до 10,85 мільярда кубометрів за пів року, а експорт до сусідніх з Ізраїлем країн — на 35%, до 4,59 мільярда кубометрів. Таке збільшення повʼязане із видобутком на родовищах Тамар і Левіафан у східному Середземноморʼї.
Роялті від газу, корисних копалин і зборів зросли приблизно на 50% і досягли 829 мільйонів шекелів ($253 мільйони) — майже всі ці кошти отримали за рахунок газу.
Ізраїль нарощує видобуток, оскільки європейські країни шукають природний газ по всьому світу, а ціни на енергоносії у ЄС сягають рекордного рівня. Премʼєр-міністр Бельгії Александер де Кроо висловив думку, що енергетична криза в Європі триватиме до 10 років, а не тільки протягом прийдешньої зими.
- У червні Ізраїль підписав меморандум про взаєморозуміння з Єгиптом і ЄС. Він покликаний збільшити регіональний видобуток та експорт газу. Газ поставлятимуть до Єгипту, а потім реекспортуватимуть до Євросоюзу. Очікується, що початкові потоки газу за цією угодою не будуть значними, але вони можуть забезпечити Європу частиною необхідного їй газу — прогнозують, що видобуток Ізраїлю в наступні роки зростатиме.