ППО збила ворожі цілі у двох областях, а на Дніпропетровщині російська ракета зруйнувала будинок

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Удень Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили ворожий обʼєкт у небі над Вінничиною та безпілотник у Чернігівському районі.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов пообіцяв пізніше оприлюднити деталі та закликав людей залишатися в укриттях.

Також ППО працювала на Чернігівщині, близько 15:30 над Чернігівським районом збили російський безпілотник, повідомили «Суспільному» в ОК «Північ».

Тим часом у Синельниківському районі Дніпропетровської області російська ракета влучила у приватний будинок, де були діти.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що удар стався приблизно о 15:00. Унаслідок обстрілу двоє дітей опинилися під завалами, проте зрештою їх вдалося евакуювати.

«Діти живі! Дякуємо рятувальникам і військовим, які бережуть наші життя!» — наголосив Тимошенко.