Норвегія та Британія передадуть Україні партію мінідронів

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Велика Британія та Норвегія передадуть Україні партію маленьких дронів Teledyne Flir Black Hornet. Вони призначені для розвідки на малих відстанях.

Про це пише Reuters.

Загальна вартість пакета становитиме близько $9 мільйонів. Дрони використовуватимуться для розвідки та ідентифікації цілей.

Teledyne Flir Black Hornet — це військовий мікродрон, який був розроблений у Норвегії. Його маса становить лише 16 грам, а розміри — 10х2,5 см. Водночас такий дрон має можливість робити повноцінні фото та відео.

Безпілотник може працювати до 25 хвилин. В одному комплекті зазвичай йде два дрони: поки один працює, інший заряджається. Дальність виявлення цілей — до кілометра. Такі дрони призначені для війни на коротких дистанціях, зокрема у містах, щоб зазирнути за ріг або за стіну та виявити ворожі позиції.