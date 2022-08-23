Суд дозволив спецрозслідування справи колишнього нардепа-колабораціоніста ігоря маркова
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Суд санкціонував заочне розслідування справи колишнього одеського нардепа-колабораціоніста ігоря маркова, який входив до лав Партії регіонів і був лідером проросійської партії «Родина».
Про це повідомляє видання «Думская» з посиланням на рішення судді.
Заочне розслідування санкціонував Приморський районний суд Одеси. Відповідну ухвалу винесла слідча суддя Лариса Єршова.
Маркову загрожує покарання за пʼятьма кримінальними статтями: посягання на територіальну цілісність України, порушення рівноправності громадян, колабораціонізм, пропаганда війни та виправдання збройної агресії росії.
Наразі марков ховається у росії, його оголосили в міжнародний розшук.
- За даними слідства, марков у 2014 році виїхав на територію росії, де вів антиукраїнську діяльність. Після початку повномасштабного вторгнення військ росії, з 15 по 19 березня 2022 року він перебував на окупованій території Київської області, де підтримував дії окупантів, а його публічні висловлювання поширювали федеральні канали рф.
- 15 травня марков виступав на російському телеканалі та підтримував окупацію частини України.