Суд дозволив спецрозслідування справи колишнього нардепа-колабораціоніста ігоря маркова

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Суд санкціонував заочне розслідування справи колишнього одеського нардепа-колабораціоніста ігоря маркова, який входив до лав Партії регіонів і був лідером проросійської партії «Родина».

Про це повідомляє видання «Думская» з посиланням на рішення судді.

Заочне розслідування санкціонував Приморський районний суд Одеси. Відповідну ухвалу винесла слідча суддя Лариса Єршова.

Маркову загрожує покарання за пʼятьма кримінальними статтями: посягання на територіальну цілісність України, порушення рівноправності громадян, колабораціонізм, пропаганда війни та виправдання збройної агресії росії.

Наразі марков ховається у росії, його оголосили в міжнародний розшук.