Україна подала низку термінових вимог до ЄСПЛ, щоб захистити оборонців Маріуполя
- Автор:
- Софія Телішевська
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Anadolu Agency / Getty Images
Україна подала низку термінових вимог до Європейського суду з прав людини щодо захисників «Азовсталі», серед них недопущення «трибуналу» над військовими та катувань.
Про це ідеться у спільній заяві Мінʼюсту та МЗС, які просять застосувати у справі «Правило 39».
«Україна вимагає вжиття термінових заходів щодо недопущення використання українських захисників у будь-якого роду так званих «трибуналах» та інших показових судилищах, зрежисованих російськими загарбниками», — йдеться у заяві.
Окремо Україна звернулася до ЄСПЛ з вимогою змусити росію надати інформацію щодо утримання та медичного забезпечення, якого потребують українські військовополонені.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що захисники Маріуполя є комбатантами, законними учасниками воєнних дій, тому у разі потрапляння в полон, отримують статус військовополонених, який вимагає належного поводження на основі Женевської конвенції.
«Проведення будь-яких судилищ над військовополоненими в цілях пропаганди забороняється і прирівнюється до воєнних злочинів. Ми звертаємося до світу з вимогою використати всі наявні механізми задля захисту наших військовополонених і притягнення рф та конкретних осіб до відповідальності за їхні злочини», — сказав міністр.
Ці вимоги подані в межах міждержавної справи «Україна проти росії» щодо порушення прав людини.
«Наша позиція чітка: вони є військовополоненими, жодного суду не може бути проведено над ними. Ми очікуємо, що ЄСПЛ уважно розгляне і задовольнить клопотання України», — додала заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.