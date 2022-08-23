Батьків прийомних дітей можуть позбавити прав опіки через відмову від обовʼязкової евакуації

Новини

Getty Images / «Бабель»

Родини, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей, можуть втратити право опіки, якщо відмовляться від обовʼязкової евакуації.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кабінет міністрів підтримав відповідну ініціативу МінТОТ. Якщо опікуни відмовляться евакуюватися, уряд доручить виховання більш відповідальним людям — у безпечних регіонах, куди відправлять малечу.

Заклади чи вихователів визначатиме Нацсоцслужба — на підставі інформації місцевих органів влади про прийомні сімʼї, дитячі будинки сімейного типу, родини патронатних вихователів та заклади, у яких діти можуть перебувати цілодобово.