Росіяни розробили методичку для агітаторів на окупованих територіях. Там про «Зеленського — наркомана» і «Крим, який не знає вибухів»

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Росіяни розробили методичку для своїх агітаторів на окупованих територіях, щоб переконувати населення у тому, що росія нібито не бʼє по мирному населенню, а «за Україну все вирішують куратори зі США».

Документ 23 серпня оприлюднила українська військова розвідка.

Цей «документ» розповсюджується виключно серед інструкторів, афілійованих з керівництвом «единой россии». Згідно з «методичкою», окупантам дозволено «збір матеріальних коштів у населення». Натомість, суворо заборонено приймати харчові продукти та медикаменти (у тому числі, герметично упаковані) через часті випадки отруєння.

Документ містить таблицю з питаннями, які найчастіше ставить українське населення окупантам, і типовими відповідями з додатковими розʼясненнями. Наприклад: