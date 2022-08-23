Біля берегів Кіпру знайшли газове родовище

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Igor Starkov / Unsplash

Компанії TotalEnergies та Eni оголосили про виявлення великого газового родовища біля берегів Кіпру. Вони розробляють свердловину Cronos-1.

Про це пише Reuters.

Уперше острів знайшов біля своїх берегів газове родовище у 2011 році, яке тоді назвали Афродітою. З того часу його розробляє американська компанія Chevron.

«Попередні оцінки вказують на наявність приблизно 2,5 трильйона кубічних футів [понад 70 мільярдів кубічних метрів] газу зі значним додатковим потенціалом, який буде досліджено за допомогою подальшої розвідувальної свердловини в цьому районі», — йдеться в заяві Eni щодо останнього відкриття.

Це вже третя морська знахідка газу у водах біля Кіпру, і всі вони ще не освоєні. Для ЄС це важливо, оскільки зараз там активно шукають альтернативні постачання газу, щоб відмовитися від закупівлі його у росії.

Міністерство енергетики Кіпру повідомило, що Кіпр і компанії «вже опрацьовують способи прискорення та оптимізації використання цього нового відкриття, щоб сприяти зусиллям Європи щодо підвищення її енергетичної безпеки».