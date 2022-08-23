Генштаб: У війні проти України російська армія втратила 45 550 своїх військових
- Автор:
- Анна Холоднова
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Станом на 23 серпня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 45 550 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 1 921 танк;
- 4 238 бойових броньованих машин;
- 1 033 артилерійські системи;
- 266 реактивних систем залпового вогню;
- 146 засобів протиповітряної оборони;
- 234 літаки;
- 198 гелікоптерів;
- 3 150 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 817 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 99 одиниць спеціальної техніки;
- 196 крилатих ракет.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.