Генштаб: У війні проти України російська армія втратила 45 550 своїх військових

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Станом на 23 серпня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 45 550 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

1 921 танк;

4 238 бойових броньованих машин;

1 033 артилерійські системи;

266 реактивних систем залпового вогню;

146 засобів протиповітряної оборони;

234 літаки;

198 гелікоптерів;

3 150 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

15 кораблів/катерів;

817 дронів оперативно-тактичного рівня;

99 одиниць спеціальної техніки;

196 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.