Мінкультури перепросило за «флешмоб із тризубом» до Дня Незалежності і дало пояснення
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство культури та інформаційної політики перепросило і пояснило «флешмоб із тризубом» до Дня Незалежності, який розкритикували в соцмережах.
Про це йдеться в повідомленні МКІП на сайті та у Facebook.
«Символ, який було запропоновано, жестовою мовою означає букву Н – Незалежність. Хочемо наголосити, що МКІП не ініціювало проведення флешмобу з тризубом, не замовляло ніяких інформаційних кампаній та, звісно ж, не платило жодних коштів за це. Мова жестів досить сенситивна і має багато нюансів. Питання не було досліджене належним чином, та цілком логічно ми зіткнулися з осудом спільноти», — пояснили в Міністерстві.
У відомстві заявили, що «перекреативили» разом із аґенцією Banda. «Наголошуємо, що в жодному випадку ніхто не ставив за мету зневажити або образити наших співгромадян. Переконані, що тризуб Чорновола — єдиний правильний жест цього символу», — йдеться в заяві.
- 22 серпня креативне агенство Banda разом із Міністерством культури та інформаційної політики України запропонувало жест, яким українці можуть привітати одне одного з Днем Незалежності. Почалася дискусія, оскільки жест має сексуальний підтекст. Англійською це звучить «Two in the pink, one in the stink» і означає пенетрацію двох пальців у піхву та одного — в анус.
- Акцію підтримали українські зірки, зокрема DOROFEEVA, Alyona Alyona, Lida Lee, Дарія Астафʼєва та учасник гурту Kalush. Згодом Banda видалила пост та перепросила. «Планувалось все трішки інакше, але вийшло не дуже. Про*бали. Вибачте», — заявили у Banda.
- У Мінкультури при цьому казали, що не брали до уваги жест Вʼячеслава Чорновола, бо його широко використовує партія «Свобода», мовляв, міністерство боялося політизації акції.