Нідерланди виділять Україні €65 мільйонів на відновлення зруйнованої інфраструктури

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Нідерланди нададуть Україні понад €65 мільйонів допомоги для початку відбудови постраждалих унаслідок російської агресії регіонів.

Про це заявила міністр зовнішньої торгівлі та співпраці з питань розвитку Лісьє Схрейнемахер, повідомляє Укрінформ.

За її словами, пакет включатиме кошти для нідерландських компаній, які братимуть участь у відновленні інфраструктури, як-от мостів, дамб та лікарень, у постраждалих від війни регіонах України. Кошти також спрямують на підтримку українського малого та середнього бізнесу.

Міністр зауважила, що один мільйон євро Нідерланди нададуть на розробку першочергових проєктів реконструкції Херсона, Одеси та Миколаєва. Підтримку українським партнерам готова надати й Асоціація муніципалітетів Нідерландів, яка допоможе залучити нідерландських фахівців до розробки та реалізації таких планів.