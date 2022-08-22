«Наступні пʼять-десять зим будуть важкими». Бельгія готується до затяжної енергетичної кризи в Європі

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Премʼєр-міністр Бельгії Александер де Кроо висловив думку, що енергетична криза в Європі триватиме близько 10 років, а не тільки прийдешню зиму.

The Brussels Time з посиланням на його виступ пише, що на Бельгію чекають довгострокові економічні проблеми через різке зростання цін на енергоносії.

«Наступні пʼять-десять зим будуть вкрай важкими. Деякі галузі постають перед серйозними труднощами через ці високі ціни на енергоносії», — пояснив він.

Александер де Кроо розповів, що Бельгія готується до найгіршого, хоча й сподівається, що зима буде не надто холодною.

Наразі ціни на електроенергію в Бельгії сягнули історичного максимуму і вперше перевищивши €600 за МВт-год (водночас в Україні це €74).

Така ситуація склалася через те, що Франція відключила від мережі кілька атомних станцій, подорожчав природний газ, а також вплинула посуха і як наслідок низький рівень води. Бельгійські компанії вже готуються до можливого припинення російського газопостачання, називаючи це «бомбою сповільненої дії». Водночас окремі сектори економіки вже почали скорочувати свої потужності через ціни на енергоносії.