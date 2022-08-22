Огляд подій 22 серпня: окупанти обстріляли Харків, Дніпропетровщину та Одещину, а в Луганську чоловіків забирають в армію, шантажуючи дітьми

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Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Уночі росіяни знову обстріляли Харків ракетами з Бєлгорода. Унаслідок обстрілів була зруйнована двоповерхова будівля, але інформації про постраждалих немає. Також обстрілювали Дніпропетровщину ― Нікополь обстріляли з «Градів» та ствольної артилерії тричі за ніч, по Криворізькому району вдарили з «Ураганів», по Синельниківському району росіяни поцілили ракетами. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі росіяни знову обстріляли місто, внаслідок чого спалахнуло кафе, також наразі відомо про влучання на територію підприємства. Попередньо, постраждалих немає.

Росія вдарила ракетами по Одеській області та влучила в обʼєкт інфраструктури. Ракету повітряного базування Х-59 росіяни випустили з літака Су-35, з напрямку Чорного моря. Постраждалих немає.

Українські військові на півдні за минулу добу ліквідували 20 російських військових. Також вони знову вдарили по мосту на Каховській ГЕС. Крім того, знищили одну корпусну самохідну гармату типу «Гіацинт-С», одну самохідну гаубицю «Мста-С», дві пускові установки С-300, одну радіолокаційну станцію підсвітлення й наведення та іншу техніку.

Росіяни заявили про 15 постраждалих внаслідок чергової атаки ЗСУ по Антонівському мосту. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що в момент удару по Антонівському мосту рухалася російська колона з боєприпасами. Удар був настільки потужним, що боєприпаси здетонували, в результаті чого були пошкоджені бетонні конструкції.

Жителі окупованого Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років. Дітей затримують для встановлення особи. Але процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки по дитину не прийде батько або брат. В обмін на звільнення дітей окупанти вимагають, щоб хтось із чоловіків пішов воювати проти України.

У війні з росією загинули вже майже дев’ять тисяч українських військових. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Станом на ранок 22 серпня втрати росії становлять 45 400 військових.

У Києві в період із 22 до 25 серпня заборонили проводити масові заходи, мирні зібрання, мітинги та інші заходи, повʼязані з великим скупченням людей. Таке рішення ― це вчасне реагування на ракетні удари росіян по центрах ухвалення рішень, по обʼєктах інфраструктури і оборонної промисловості під час відзначання Дня прапора та Дня Незалежності.

Польща передала Україні ще п’ять тисяч терміналів Starlink. Разом із цією партією в Україні вже близько 20 тисяч Starlink. Це допоможе українцям завжди бути на звʼязку, а обʼєктам критичної інфраструктури ― працювати в найскладніших умовах.

Кремль виключає мирну угоду про припинення війни проти України. Москва очікує на затяжну війну. Про це заявив постійний представник росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов. За його словами, прямих переговорів між путіним і Володимиром Зеленським не буде.