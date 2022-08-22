До Бразилії привезли забальзамоване серце її першого імператора. Там святкують 200-річчя незалежності

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До Бразилії привезли забальзамоване серце першого бразильського імператора Педру I. Цю подію приурочили до 200-річчя незалежності від Португалії.

Про це пише BBC.

Серце, яке зберігалося в колбі, наповненій формальдегідом, доставили на борту військового літака з Португалії. Його супроводжував мер міста Порту Руї Морейра.

«Серце зустрінуть, як главу держави, до нього ставитимуться так, ніби Дон Педро I все ще живий серед нас», — сказав начальник протоколу МЗС Бразилії Алан Коельо де Селлос.

Також на честь прибуття серця імператора буде зіграно музичний твір Педру, який у часи його правління слугував гімном Бразилії. Після урочистостей забальзамований орган повернуть до Бразилії.

Педру І народився в 1798 році в королівській родині Португалії, яка на той час також правила Бразилією. Сімʼя втекла до своєї колонії під час наступу військ Наполеона. Коли батько Педру, король Жуан VI, повернувся до Португалії в 1821 році, він залишив 22-річного сина правити Бразилією як регента.

Через рік Педру кинув виклик португальському парламенту, який хотів зберегти Бразилію як колонію, і відхилив його вимогу повернутися на батьківщину. 7 вересня 1822 року він видав декларацію незалежності Бразилії і незабаром після цього був коронований імператором.