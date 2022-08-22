У Краматорську та Словʼянську на три дні зупинять рух громадського транспорту
- Автор:
- Софія Телішевська
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Twitter / Aris Messinis
На частині території Донецької області вводять додаткові обмеження в період з 23 до 25 серпня. Жителям регіону заборонили проводити масові заходити, а в Краматорську та Словʼянську зупинять рух громадського транспорту.
Про це повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко та керівник Словʼянської ВЦА Вадим Лях.
Влада попередила про можливі провокації та обстріли з боку окупантів на День прапора та День Незалежності.
У Краматорську та Словʼянську з 23 серпня не буде курсувати громадський транспорт, зупиняється робота підприємств, торгових точок, відділень пошти та банків.
Також у ці дні не будуть видавати гуманітарну допомогу та відтерміновують усі евакуаційні рейси. Рятувальники, поліція та медики будуть працювати в посиленому режимі.
- Міська влада Києва також закликає мешканців міста цього тижня бути особливо пильними і після сигналу повітряної тривоги одразу йти в укриття. У найближчі дні можливі загрози нанесення військами рф ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах, а також об’єктах, що забезпечують життєдіяльність населення, під час відзначення Дня державного прапора України та Дня Незалежності України.