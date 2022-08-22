У Краматорську та Словʼянську на три дні зупинять рух громадського транспорту

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Twitter / Aris Messinis

На частині території Донецької області вводять додаткові обмеження в період з 23 до 25 серпня. Жителям регіону заборонили проводити масові заходити, а в Краматорську та Словʼянську зупинять рух громадського транспорту.

Про це повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко та керівник Словʼянської ВЦА Вадим Лях.

Влада попередила про можливі провокації та обстріли з боку окупантів на День прапора та День Незалежності.

У Краматорську та Словʼянську з 23 серпня не буде курсувати громадський транспорт, зупиняється робота підприємств, торгових точок, відділень пошти та банків.

Також у ці дні не будуть видавати гуманітарну допомогу та відтерміновують усі евакуаційні рейси. Рятувальники, поліція та медики будуть працювати в посиленому режимі.