Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: На війні загинули майже 9 тисяч українських військових

Новини

У війні з росією загинули вже майже 9 тисяч українських військових.

Про це 22 серпня під час форуму «Захисники. Перекличка» заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, цитує Інтерфакс.

«У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, — а й наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледару, Бахмуту, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тисяч героїв, які загинули», — заявив Валерій Залужний.

Станом на ранок 22 серпня втрати росії встановлять 45 400 військових.

До цього Україна не розголошувала загальну кількість загиблих у війні проти росії, оскільки такі вимоги воєнного стану: це інформація, яку не повинен знати ворог, адже за цими даними військові фахівці можуть зробити чимало висновків і використати цю інформацію для аналізу та планування.