Росія звинуватила українку в убивстві доньки ідеолога «руского міра» Олександра Дугіна
- Автор:
- Софія Телішевська
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Борисовський Євген / УНІАН
Російська фсб заявила про «розкриття» вбивства Дарʼї Дугіної, чий позашляховик 20 серпня вибухнув на дорозі неподалік Москви.
Про це повідомляють у центрі громадських звʼязків фсб, пише ТАСС.
За їхніми даними «виконавицею злочину є громадянка України Вовк Наталія Павлівна, 1979 року народження, яка прибула до росії 23 липня 2022 року разом із дочкою Шабан Софією Михайлівною».
У спецслужбі стверджують, що «злочин підготували та вчинили українські спецслужби».
Водночас радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що Україна не причетна до підриву російської пропагандистки Дугіної.
- Увечері 20 серпня у Підмосковʼї вибухнуло авто, в якому перебувала Дарʼя Дугіна — дочка російського філософа та ідеолога «руского міра» Олександра Дугіна. Вона загинула на місці. 29-річна Дарʼя займалася публіцистикою та підтримувала війну росії проти України.
- У березні 2022 року її додали до санкційного списку США, а в червні вона потрапила під санкції Великої Британії.