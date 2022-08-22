Forbes опублікував цьогорічний рейтинг «30 до 30». У списку — Волина, Чмут, «Курган & Агрегат»
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Журнал Forbes Ukraine опублікував національний список «30 до 30» за 2022 рік. Перелік обʼєднав молодих українців, які здобувають перемогу зараз та відбудовуватимуть країну у майбутньому.
У виданні зазначають, що цього року список особливий.
«Тридцятка 2022-го не схожа на попередні: два претенденти — Роман Ратушний та Олександр Кукурба — загинули за час складання списку. Четверо номінантів перебувають у російському полоні. Війна не дивиться дату народження і забирає молодих, часто — найкращих. Тому ми зробили окрему статтю про молодих героїв, яких убили росіяни на цій війні», — зазначають упорядники.
Цьогорічний список обʼєднав військових, волонтерів, бізнесменів, музикантів, спортсменів та медійників.
Ось хто потрапив до рейтингу Forbes у 2022 році:
- Сергій Волинський (Волина) — майор ЗСУ, виконувач обовʼязків командира 36 окремої бригади морської піхоти, учасник оборони Маріуполя.
- Максим Білоногов — генеральний продюсер кіберспортивного медіахолдингу WePlay Esports.
- Андрій Герус — пілот винищувача МіГ-29, Герой України.
- Станіслав Горбачевський — CEO & Co-Founder Force group.
- Аліна Горлова — режисерка документального кіно.
- Максим Громов — командир розвідувального взводу ЗСУ.
- Роман Дармограй (Стриж) — підполковник ЗСУ, Герой України.
- Олена Мажуга і Олексій Єрмоленко — інвестиційна директорка та віцепрезидент венчурного фонду Flyer One Ventures.
- Дмитро Завгородній — гендиректор директорату цифрової трансформації Міністерства освіти і науки.
- Сергій Іванчук — підприємець, академічний співак.
- Дмитро Кобзаренко — співвласник заводу «Кобзаренко».
- Дмитро Козацький (Орест) — пресофіцер полку «Азов», учасник оборони Маріуполя.
- Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) — доброволець, учасник російсько-української війни з 2014 року, Герой України.
- Аміл та Раміл Насірови, Євген Володченко, гурт «Курган & Агрегат» — музиканти, гурт «Курган & Агрегат».
- Ігор Лаченков — автор Telegram-каналу «Лачен пише».
- Сергій Ліпко — стендап-комік, сценарист.
- Валерій Маркус (Ананьєв) — військовий, блогер, письменник.
- Аліна Михайлова — депутатка Київської міської ради, парамедикиня.
- Єлизавета Мерешко — плавчиня-паралімпійка.
- Катерина Поліщук (Пташка) — парамедикиня медичного батальйону «Госпітальєри», учасниця оборони Маріуполя.
- Сергій Сивецький — засновник марки одягу Seven Mountains.
- Олексій Середа — наймолодший чемпіон Європи зі стрибків у воду.
- Маргарита Сівакова — співзасновниця й СЕО юридичного стартапу Legal Nodes.
- Ігор Соколов — венчурний партнер фонду Pragmatech, співзасновник волонтерського IT-фонду KOLO.
- Христина Соловій — співачка, авторка, композиторка.
- Євген Таллер — CEO агентства інфлюенсер-маркетингу WhyNot? Enot.
- Ярема Малащук і Роман Хімей — дует Yarema & Himey — режисери та митці.
- Ірина Терех — архітекторка, власниця Terekh.group.
- Анна Чернявська — вчителька української мови, співзасновниця ГО «Не цькуй».
- Тарас Чмут — керівник найбільшого «військового» фонду України «Повернись живим».
- Журнал Forbes Ukraine публікує щорічний список «30 до 30» уже втретє. Суть проєкту – знайти та показати суспільству молодих людей, котрі впливатимуть на майбутнє своїх галузей.