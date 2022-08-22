Forbes опублікував цьогорічний рейтинг «30 до 30». У списку — Волина, Чмут, «Курган & Агрегат»

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Журнал Forbes Ukraine опублікував національний список «30 до 30» за 2022 рік. Перелік обʼєднав молодих українців, які здобувають перемогу зараз та відбудовуватимуть країну у майбутньому.

У виданні зазначають, що цього року список особливий.

«Тридцятка 2022-го не схожа на попередні: два претенденти — Роман Ратушний та Олександр Кукурба — загинули за час складання списку. Четверо номінантів перебувають у російському полоні. Війна не дивиться дату народження і забирає молодих, часто — найкращих. Тому ми зробили окрему статтю про молодих героїв, яких убили росіяни на цій війні», — зазначають упорядники.

Цьогорічний список обʼєднав військових, волонтерів, бізнесменів, музикантів, спортсменів та медійників.

Ось хто потрапив до рейтингу Forbes у 2022 році:

Сергій Волинський (Волина) — майор ЗСУ, виконувач обовʼязків командира 36 окремої бригади морської піхоти, учасник оборони Маріуполя.

— майор ЗСУ, виконувач обовʼязків командира 36 окремої бригади морської піхоти, учасник оборони Маріуполя. Максим Білоногов — генеральний продюсер кіберспортивного медіахолдингу WePlay Esports.

— генеральний продюсер кіберспортивного медіахолдингу WePlay Esports. Андрій Герус — пілот винищувача МіГ-29, Герой України.

— пілот винищувача МіГ-29, Герой України. Станіслав Горбачевський — CEO & Co-Founder Force group.

— CEO & Co-Founder Force group. Аліна Горлова — режисерка документального кіно.

— режисерка документального кіно. Максим Громов — командир розвідувального взводу ЗСУ.

— командир розвідувального взводу ЗСУ. Роман Дармограй (Стриж) — підполковник ЗСУ, Герой України.

— підполковник ЗСУ, Герой України. Олена Мажуга і Олексій Єрмоленко — інвестиційна директорка та віцепрезидент венчурного фонду Flyer One Ventures.

і — інвестиційна директорка та віцепрезидент венчурного фонду Flyer One Ventures. Дмитро Завгородній — гендиректор директорату цифрової трансформації Міністерства освіти і науки.

— гендиректор директорату цифрової трансформації Міністерства освіти і науки. Сергій Іванчук — підприємець, академічний співак.

— підприємець, академічний співак. Дмитро Кобзаренко — співвласник заводу «Кобзаренко».

— співвласник заводу «Кобзаренко». Дмитро Козацький (Орест) — пресофіцер полку «Азов», учасник оборони Маріуполя.

— пресофіцер полку «Азов», учасник оборони Маріуполя. Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі) — доброволець, учасник російсько-української війни з 2014 року, Герой України.

— доброволець, учасник російсько-української війни з 2014 року, Герой України. Аміл та Раміл Насірови, Євген Володченко, гурт «Курган & Агрегат» — музиканти, гурт «Курган & Агрегат».

— музиканти, гурт «Курган & Агрегат». Ігор Лаченков — автор Telegram-каналу «Лачен пише».

— автор Telegram-каналу «Лачен пише». Сергій Ліпко — стендап-комік, сценарист.

— стендап-комік, сценарист. Валерій Маркус (Ананьєв) — військовий, блогер, письменник.

— військовий, блогер, письменник. Аліна Михайлова — депутатка Київської міської ради, парамедикиня.

— депутатка Київської міської ради, парамедикиня. Єлизавета Мерешко — плавчиня-паралімпійка.

— плавчиня-паралімпійка. Катерина Поліщук (Пташка) — парамедикиня медичного батальйону «Госпітальєри», учасниця оборони Маріуполя.

— парамедикиня медичного батальйону «Госпітальєри», учасниця оборони Маріуполя. Сергій Сивецький — засновник марки одягу Seven Mountains.

— засновник марки одягу Seven Mountains. Олексій Середа — наймолодший чемпіон Європи зі стрибків у воду.

— наймолодший чемпіон Європи зі стрибків у воду. Маргарита Сівакова — співзасновниця й СЕО юридичного стартапу Legal Nodes.

— співзасновниця й СЕО юридичного стартапу Legal Nodes. Ігор Соколов — венчурний партнер фонду Pragmatech, співзасновник волонтерського IT-фонду KOLO.

— венчурний партнер фонду Pragmatech, співзасновник волонтерського IT-фонду KOLO. Христина Соловій — співачка, авторка, композиторка.

— співачка, авторка, композиторка. Євген Таллер — CEO агентства інфлюенсер-маркетингу WhyNot? Enot.

— CEO агентства інфлюенсер-маркетингу WhyNot? Enot. Ярема Малащук і Роман Хімей — дует Yarema & Himey — режисери та митці.

— дует Yarema & Himey — режисери та митці. Ірина Терех — архітекторка, власниця Terekh.group.

— архітекторка, власниця Terekh.group. Анна Чернявська — вчителька української мови, співзасновниця ГО «Не цькуй».

— вчителька української мови, співзасновниця ГО «Не цькуй». Тарас Чмут — керівник найбільшого «військового» фонду України «Повернись живим».