Південна Корея та США проводять найбільші військові навчання за останні роки

Новини

Morning Calm Weekly Newspaper / Flickr

Південна Корея та США розпочали свої наймасштабніші військові навчання за останні роки. Таким чином там хочуть підготуватися до нових ракетних випробувань Північної Кореї.

Про це пише Reuters.

Щорічні літні навчання, які цього року називаються Ulchi Freedom Shield і мають завершитися 1 вересня, почалися після того, як президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв «нормалізувати» комбіновані навчання та посилити стримування Північної Кореї.

Крім цього, Південна Корея окремо запустила чотириденні навчання з цивільної оборони, спрямовані на посилення готовності уряду до можливої війни. Військові та цивільні навчання спрямовані на покращення готовності країни відповідати різним сценаріям війни та кіберзагрозам проти ключових обʼєктів, таких як фабрики мікросхем і ланцюги поставок.

«Підтримання миру на Корейському півострові ґрунтується на нашій бездоганній безпеці», — сказав Юн Сок Йоль.

Навчання стануть найбільшими з 2017 року після того, як їх згорнули через пандемію коронавірусу і прагнення попереднього президента Південної Кореї Мун Чже Іна відновити мирні перемовини з КНДР.