Південна Корея та США проводять найбільші військові навчання за останні роки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Morning Calm Weekly Newspaper / Flickr
Південна Корея та США розпочали свої наймасштабніші військові навчання за останні роки. Таким чином там хочуть підготуватися до нових ракетних випробувань Північної Кореї.
Про це пише Reuters.
Щорічні літні навчання, які цього року називаються Ulchi Freedom Shield і мають завершитися 1 вересня, почалися після того, як президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв «нормалізувати» комбіновані навчання та посилити стримування Північної Кореї.
Крім цього, Південна Корея окремо запустила чотириденні навчання з цивільної оборони, спрямовані на посилення готовності уряду до можливої війни. Військові та цивільні навчання спрямовані на покращення готовності країни відповідати різним сценаріям війни та кіберзагрозам проти ключових обʼєктів, таких як фабрики мікросхем і ланцюги поставок.
«Підтримання миру на Корейському півострові ґрунтується на нашій бездоганній безпеці», — сказав Юн Сок Йоль.
Навчання стануть найбільшими з 2017 року після того, як їх згорнули через пандемію коронавірусу і прагнення попереднього президента Південної Кореї Мун Чже Іна відновити мирні перемовини з КНДР.
- 17 серпня Північна Корея випустила дві крилаті ракети з міста Ончхон на західному узбережжі країни. Запуски відбулися через день після того, як Сеул і Вашингтон розпочали чотириденні спільні навчання в рамках підготовки до польових тренувань Ulchi Freedom Shield, які триватимуть із 22 серпня по 1 вересня.
- Пхеньян не проводив ракетних випробувань протягом двох місяців. У країні боролися зі спалахом COVID-19. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 11 серпня оголосив про перемогу в боротьбі з коронавірусом і наказав скасувати всі протиепідемічні заходи, які запровадили тільки у травні 2022 року. Кім Йо Чжон, сестра Кім Чен Ина, звинуватила листівки з Південної Кореї у спалаху хвороби та пообіцяла Південній Кореї «смертельну відплату».
- 28 липня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час виступу з нагоди 69-х роковин перемирʼя в Корейській війні (1950—1953) заявив, що війська КНДР готові до війни зі США та Південною Кореєю.