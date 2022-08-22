У Німеччині активістки Femen влаштували акцію під час фотосесії канцлера Олафа Шольца

Новини

Femen

У Німеччині активістки руху Femen влаштували акцію під час «дня відкритих дверей уряду» у Берліні.

Про це пише RTL.

На заході був присутній федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Після сесії запитань і відповідей він фотографувався з учасниками заходу. Протестувальниці дочекалися своєї черги для селфі та, опинившись поряд із Шольцем, зірвали з себе топи, оголивши груди із написом «Gas Embargo Now».

«Немає грошей на російський газ! Досить фінансувати війну!» — кричали активістки та розкидали гроші навколо канцлера.

Охорона Шольца відтіснила протестувальниць майже одразу.

Згодом на офіційній сторінці руху Femen у Facebook зʼявилося пояснення щодо протестної акції. Активістки звинуватили Німеччину у недостатній підтримці України та у тому, що вона зіграла велику роль у становленні диктатора володимира путіна.

«Німецький політичний курс умиротворення останніми роками самовизначився та привів Німеччину до енергетичної залежності від росії. Ця залежність від диктаторського режиму путіна, який зараз веде геноцидну війну проти українського народу, розбестила нашу німецьку демократію. Керівництво Німеччини дозволило країні йти на ніж із широко розплющеними очима. І поки росія руйнує українські міста та вбиває мирних жителів, вона продовжує успішно використовувати свої енергетичні постачання як зброю проти Європи», — йдеться у дописі.