Російська армія за останню добу втратила ще 200 своїх військових
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images
У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 22 серпня. Так, окупанти за останню добу втратили ще 200 своїх військових, всього від початку війни — 45 400.
Втрати російської армії в техніці:
- 1 919 танків (7 за останню добу);
- 4 230 бойових броньованих машин (6);
- 1 032 артилерійські системи (4);
- 266 реактивних систем залпового вогню (без змін);
- 145 засобів ППО (4);
- 234 літаки;
- 198 гелікоптерів (1);
- 815 дронів (9);
- 194 крилаті ракети (4);
- 15 кораблів/катерів;
- 3 149 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (6);
- 99 одиниць спеціальної техніки.
Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому напрямку.