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Російська армія за останню добу втратила ще 200 своїх військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 22 серпня. Так, окупанти за останню добу втратили ще 200 своїх військових, всього від початку війни — 45 400.

Втрати російської армії в техніці:

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому напрямку.