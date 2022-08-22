Російська армія за останню добу втратила ще 200 своїх військових

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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 22 серпня. Так, окупанти за останню добу втратили ще 200 своїх військових, всього від початку війни — 45 400.

Втрати російської армії в техніці:

1 919 танків (7 за останню добу);

4 230 бойових броньованих машин (6);

1 032 артилерійські системи (4);

266 реактивних систем залпового вогню (без змін);

145 засобів ППО (4);

234 літаки;

198 гелікоптерів (1);

815 дронів (9);

194 крилаті ракети (4);

15 кораблів/катерів;

3 149 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (6);

99 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Донецькому напрямку.