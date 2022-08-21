У Сінгапурі вирішили декриміналізувати одностатевий секс

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У Сінгапурі планують скасувати кримінальну відповідальність за одностатевий секс. При цьому заборона на одностатеві шлюби залишиться чинною.

Про це повідомляє BBC.

Прем’єр-міністр Лі Сянь Лун оголосив про це на національному телебаченні. Очільник уряду заявив, на його думку, «це правильна річ, і те, що більшість сінгапурців прийме».

Сінгапур успадкував цей закон від британців і вирішив зберегти його після здобуття незалежності в 1965 році. Оскільки останніми роками він не застосовувався активно, у Сінгапурі розквітла дедалі помітніша ЛГБТ-спільнота. Активісти давно вимагали скасувати закон, стверджуючи, що він закріплює суспільну стигматизацію геїв та суперечить конституції Сінгапуру, яка забороняє дискримінацію. Наприклад, будь-який контент, який вважається «пропагандою гомосексуалізму», може бути заборонений до трансляції в Сінгапурі, а телешоу та фільми в минулому зазнавали цензури.