В Індії через сильні повені загинули щонайменше 50 людей

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Reuters

В Індії мусонні дощі спричинили повені та зсуви. За останні три дні на півночі та сході країни загинули щонайменше 50 людей.

Про це пише Reuters.

У гімалайському штаті Хімачал-Прадеш за останні три дні загинули щонайменше 36 людей, повідомив журналістам офіційний представник уряду штату.

У сусідньому штаті Уттаракханд загинули четверо людей. Ще 13 вважаються зниклими безвісти.

«Ми залучили вертольоти для порятунку людей, які застрягли у віддалених районах через інциденти, повʼязані з дощем. Рятувальна операція йде повним ходом», — зазначив чиновник відділу боротьби зі стихійними лихами Уттаракхан Ранджит Кумар Сінха.

Є загиблі і у східному штаті Одіша. Там щонайменше шестеро людей стали жертвами проливних дощів. Влада евакуювала із постраждалих районів 120 тисяч мешканців штату.

Посадовці району Рамгарх у східному штаті Джаркханд повідомили, що пʼятьох людей знесло водами річки Налкарі, яка вийшла з берегів. За словами окружного чиновника Мадхві Мішри, чотири тіла уже знайшли.