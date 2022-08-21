На ЗАЕС окупанти продовжили «вихідні» для українського персоналу. У ГУР розповіли, чому це може бути небезпечно
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
На Запорізькій атомній станції російські окупанти продовжили «короткотривалі вихідні» для українського персоналу.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
За даними українських розвідників, на відміну від попереднього розпорядження, тепер це стосується також оперативних чергових.
Тривалість «вихідних» росіяни не уточнили. Натомість, на станцію повернули частину представників «Росатома». Також на ЗАЕС усе ще перебувають окупаційні війська та велика кількість зброї та боєприпасів.
На думку представників ГУР, це може свідчити про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення. Якщо це станеться, станція на певний час залишиться без живлення. Аварійне електропостачання здійснюватимуть за допомогою дизельних підстанцій. Це може бути небезпечно, оскільки ризик виникнення критичних ситуацій зросте.
«Схоже, це і є головною метою умисних дій російських окупантів на українському ядерному обʼєкті», — підсумували у ГУР.
- Запорізька АЕС окупована росіянами з 4 березня. Нині вона перебуває під постійними обстрілами. Росіяни вже влучали у високовольтну лінію звʼязку автотрансформатора, поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива та поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.
- Окупанти заявляли, що 19 серпня очікують на «масштабну провокацію» на ЗАЕС нібито з боку України, і анонсували онлайн-трансляцію. Тоді Головне управління розвідки повідомило, що росіяни оголосили несподіваний «вихідний» на станції.