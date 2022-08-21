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Генштаб: За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 300 російських військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Станом на 21 серпня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 45 200 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках.