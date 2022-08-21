Генштаб: За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 300 російських військових
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Станом на 21 серпня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 45 200 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 1 912 танків;
- 4 224 бойові броньовані машини;
- 1 028 артилерійських систем;
- 266 реактивних систем залпового вогню;
- 141 засіб протиповітряної оборони;
- 234 літаки;
- 197 гелікоптерів;
- 3 143 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 806 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 99 одиниць спеціальної техніки;
- 190 крилатих ракет.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках.