Генштаб: За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 300 російських військових

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Станом на 21 серпня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 45 200 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

1 912 танків;

4 224 бойові броньовані машини;

1 028 артилерійських систем;

266 реактивних систем залпового вогню;

141 засіб протиповітряної оборони;

234 літаки;

197 гелікоптерів;

3 143 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

15 кораблів/катерів;

806 дронів оперативно-тактичного рівня;

99 одиниць спеціальної техніки;

190 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках.