Мер Мелітополя: Ще одна людина загинула на російському блокпості у черзі на евакуацію до Запоріжжя
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
На російському блокпості у Василівці загинула жінка, яка чекала евакуації до Запоріжжя.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«Сьогодні у черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже 4 000 людей вона намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах, які ворог створив на своїх блокпостах», — написав він.
За словами Федорова, уже більше десяти людей загинули в евакуаційних колонах, які чекають виїзду з окупованої території у Василівці.
- Після пожежі на військовій базі рф поблизу тимчасово окупованого Мелітополя, росіяни заблокували виїзд до Запоріжжя через блокпот у Василівці. 25 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що декому все ж вдається виїхати з окупованої території, але росіяни пропускають від 20 до 150 машин на день. Це приблизно 500 людей, але попит на виїзд значно більший.