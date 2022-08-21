Мер Мелітополя: Ще одна людина загинула на російському блокпості у черзі на евакуацію до Запоріжжя

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Getty Images / «Бабель»

На російському блокпості у Василівці загинула жінка, яка чекала евакуації до Запоріжжя.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Сьогодні у черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже 4 000 людей вона намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах, які ворог створив на своїх блокпостах», — написав він.

За словами Федорова, уже більше десяти людей загинули в евакуаційних колонах, які чекають виїзду з окупованої території у Василівці.