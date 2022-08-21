У Харківській області російські окупанти зафільмували свої злочини на вкрадений телефон. Записи знайшли у хмарному сховищі
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- Анна Холоднова
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У селі Циркуни Харківської області російські військові заселилися у дім місцевої мешканки, викрали її телефон та знімали на нього свої злочини. Записи зʼявилися у хмарному сховищі, і поліції вдалося ідентифікувати окупантів.
Про це повідомив керівник Слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов.
Росіяни зламали двері у помешканні, викрали техніку і одяг, включно зі спідньою білизною. І, звісно, поцупили пральну машину. Свої злочини окупанти знімали на мобільний телефон, але хмарне сховище не відключили. У Google-сховищі власниці почали з’являтись фото та відео невідомих чоловіків у військовій формі, які пиячили та розважались у її домі. Жінка, яка у той час була за кордоном, звернулася до поліції.
За словами керівника Харківської поліції, найбільше російських окупантів здивувала пляшка алкоголю з скорпіоном та змією всередині.
«Більшість цих рашистів вже встановлені. Цікаво те, що вони родом з великих міст - Москва, Курськ, Нижній Новгород. Тобто, вони мали раніше бачити пляшки з алкоголем та пральні машинки», — написав Болвінов.
Він показав, що росіяни назнімали на вкрадений телефон:
- Раніше російський окупант, який пограбував одну з квартир у місті Ірпінь Київської області, зробив селфі на камеру Polaroid і залишив знімок. Штучний інтелект розпізнав його обличчя та допоміг ідентифікувати особу.