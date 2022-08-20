МЗС Австрії викликало російського дипломата, який закликав знищити українців

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Міністерство закордонних справ Австрії викликало російського постпреда при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова. Він напередодні опублікував твіт, у якому закликав до знищення українців.

Про це повідомило МЗС у своєму Twitter.

«Ми обурені нелюдськими заявами російського постійного представника та його спробами поставити в перспективу те, що неможливо поставити в перспективу. Ми виступаємо за свободу слова. Але ми також можемо зайняти тверду позицію проти таких провокаційних заяв», — зазначили у відомстві.

Тому МЗС викликало на неділю Ульянова до свого відомства.