Віцепремʼєр Федоров: Україна вже отримала 100 безпілотників для «Армії дронів», потрібно ще стільки ж
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Guille . / Flickr
Віцепремʼєр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже отримала 100 безпілотників, які літають на довгі відстані, для «Армії дронів». Для того, щоб повністю покрити держкордон і лінію фронту, потрібно ще стільки ж.
Про це він розповів в інтервʼю Укрінформу.
За словами Федорова, наразі в Україні майже 2,5 тисячі кілометрів лінії фронту. Також існує ще глибина фронту, яку розділили на чотири рівні лінії. Перша лінія — це до трьох кілометрів, а друга, третя та четверта — 60, 70 і 120 кілометрів відповідно.
«Для трикілометрової зони нам потрібно до 10 тисяч дронів. Це маленькі «пташки», які можуть використовуватись в побуті. Вони потрібні для міських боїв і розвідки на невеликі відстані. Для інших ліній потрібні великі безпілотники, які літають на довгі відстані. Таких дронів ми законтрактували вже понад 200 штук», — розповів Федоров.
Він заявив, що вже приблизно 100 таких дронів прибули до України, і стільки ж прибудуть до кінця жовтня — початку листопада.
- 1 липня в Україні запустили проєкт «Армія дронів», щоб закрити безпілотниками лінію фронту. На першому етапі планують закупити 200 безпілотників для повітряної розвідки, які можуть літати до 24 годин на відстань 160 кілометрів і при цьому залишатися майже непомітними для ворога.