Віцепремʼєр Федоров: Україна вже отримала 100 безпілотників для «Армії дронів», потрібно ще стільки ж

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Віцепремʼєр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже отримала 100 безпілотників, які літають на довгі відстані, для «Армії дронів». Для того, щоб повністю покрити держкордон і лінію фронту, потрібно ще стільки ж.

Про це він розповів в інтервʼю Укрінформу.

За словами Федорова, наразі в Україні майже 2,5 тисячі кілометрів лінії фронту. Також існує ще глибина фронту, яку розділили на чотири рівні лінії. Перша лінія — це до трьох кілометрів, а друга, третя та четверта — 60, 70 і 120 кілометрів відповідно.

«Для трикілометрової зони нам потрібно до 10 тисяч дронів. Це маленькі «пташки», які можуть використовуватись в побуті. Вони потрібні для міських боїв і розвідки на невеликі відстані. Для інших ліній потрібні великі безпілотники, які літають на довгі відстані. Таких дронів ми законтрактували вже понад 200 штук», — розповів Федоров.

Він заявив, що вже приблизно 100 таких дронів прибули до України, і стільки ж прибудуть до кінця жовтня — початку листопада.