Міноборони росії заявило про отруєння своїх військових на Запоріжжі і звинуватило Україну у використанні хімічної зброї

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Міністерство оборони росії повідомило, що військові рф отруїлися в окупованій Василівці Запорізької області. Там звинуватили Україну у використанні хімічної зброї.

Про це пише російське Міноборони у своєму Telegram-каналі.

«31 липня російських військовослужбовців, які виконували завдання в районі населеного пункту Василівка Запорізької області, були доставлені до військового госпіталю з ознаками сильного отруєння. В результаті проведеного обстеження в організмі військовослужбовців було виявлено отруйну речовину — ботулотоксин типу «В», — зазначили у відомстві.

Там також заявили, що додатковий аналіз провели у Головному науково-дослідному випробувальному інституті військової медицини Міноборони росії і там теж підтвердили отруєння ботулотоксином. За даними розслідування Bellingcat, саме це відомство у росії залучене до нелегальної програми виготовлення і зберігання хімзброї, зокрема і «Новачка».

Крім цього, у росії зазначили, що додатково перевірять отруєння очільника окупаційної адміністрації Херсонщини, гауляйтера Сальдо.

Що таке ботулотоксин?

Один із найбільш потужних природних токсинів, який віднесений до таких біологічних агентів, що можуть бути визнані біозброєю. Ботулотоксин виробляють бактерії Clostridium botulinum, що живуть у ґрунті. Саме ботулотоксин є основною причиною ботулізму — важкого отруєння. Потрапити в організм людини він може після вживання отруєної риби або мʼяса, наприклад якщо їх недостатньо проварити чи просмажити, чи консервів з них.

У ХХ столітті США проводили випробування хімічної та біологічної зброї на основі ботулотоксина. Також із ботулотоксина виготовляється ботокс, який використовують для косметичних процедур.