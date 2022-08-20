Постпред росії при міжнародних організаціях у Відні закликав знищити українців. МЗС України вимагає, щоб його вислали з Австрії

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Марієнко Андрій / УНІАН

Міністерство закордонних справ України вимагає від Австрії вислати з країни постійного представника рф при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова. Він закликав «не щадити українське населення».

Про це у своєму Twitter написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Ульянов на своїй сторінці відреагував на твіт президента Володимира Зеленського із подякою США за черговий військовий пакет допомоги. Російський дипломат написав: «Жодного милосердя українському населенню».

Згодом він видалив цей твіт і пояснив, що його слова неправильно інтерпретували. За його словами, він мав на увазі, що США, надаючи військову допомогу, і Зеленський, який відмовляється від перемовин, не проявляють «жодного милосердя щодо українського народу».

«Посол росії Михайло Ульянов закликає ліквідувати українську націю. Цю мову геноциду не можна терпіти. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування, Австрію, — оголосити його персоною нон ґрата», — наголосив Ніколенко.