Wizz Air на тлі критики відклала поновлення рейсів до москви з Еміратів

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Європейський лоукостер Wizz Air відкладає на невизначений термін відновлення рейсів з москви до Абу-Дабі. Це рішення ухвалили на тлі закликів до бойкоту компанії.

Про це повідомляє Reuters.

У своїй заяві компанія не згадала про критику, а вказала, що робить це через обмежений ланцюжок постачання галузі.

Також авіакомпанія заявила, що рейсом керуватиме її підприємство з Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в Обʼєднаних Арабських Еміратах і працює відповідно до правил країни Перської затоки.