ЗСУ знищили майже 45 тисяч окупантів

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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 178 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 44 900 осіб, а також:

1 907 танків;

4 212 бойових броньованих машин;

1 018 артилерійських систем;

266 реактивних систем залпового вогню;

141 засіб ППО;

234 літаки;

197 гелікоптерів;

803 безпілотника оперативно-тактичного рівня;

190 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 137 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

97 одиниці спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.