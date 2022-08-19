Apple виявила вразливість, повʼязану із браузером Safari

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Компанія Apple виявила вразливість у операційній системі своїх пристроїв, яку, за її словами, могли «активно» використовувати хакери.

Про це пише BBC.

Компанія пояснила, що хакери могли використати недолік, щоб проникнути в WebKit — технологію, яка підтримує веббраузер Safari. Зазначається, що експлойт стане доступним, якщо користувач завантажить «зловмисно створений вебконтент». Поки невідомо, чи хтось із користувачів техніки Apple постраждав від цієї вразливості.

Щоб ліквідувати вразливість, компанія випустила оновлення для усунення недоліку. Оновлення доступне для iPhone 6s і пізніших моделей, iPad Pro, iPad Air 2 і пізніших версій і iPad 5-го покоління і пізніших версій.