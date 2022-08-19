Мінекономіки: До кінця року ВВП країни може скоротитися на 35—40%

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Yulia Svyrydenko / Facebook

Через війну реальний валовий внутрішній продукт України до кінця року може скоротитися на 35—40%.

Про це заявила перший віцепремʼєр і міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі національного телемарафону.

«За нашими підрахунками, за тими макропрогнозами, які робить Міністерство економіки, згортання економіки до кінця року може бути на рівні 35—40%», — заявила міністр економіки.

Свириденко також зазначила, що для економіки сьогодні дуже важливо допомагати підприємствам, які працюють, мають штат і ринки збуту, щоб вони й далі активно працювали.

За її словами, крім програми мікрогрантів, в уряді розробляють зміни до програми «5-7-9», щоб підприємства в прифронтових областях, активи яких були зруйновані, мали можливість взяти кредит і відновитися.

Наприкінці липня Нацбанк випустив прогноз, за яким зростання інфляції до кінця року перевищить 30%. Нацбанк сподівається, що наступного року інфляція сповільниться завдяки налагодженню торгової логістики та поступовому зростанню врожаїв. Додатковий вплив матиме зниження світової інфляції та жорстка монетарна політика НБУ. Водночас сповільнення інфляції стримуватиме висока вартість газу й нафти та потреба в поетапному приведенні тарифів для населення до ринкового рівня. Як наслідок споживча інфляція у 2023 році знизиться до близько 20% і лише наприкінці 2024 року впаде до однознакових рівнів.