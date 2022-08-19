ЗМІ: Понад 700 росіян з бригади, яку звинувачують у воєнних злочинах в Україні, намагаються звільнитися

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Getty Images / «Бабель»

Понад 700 російських військових 64 окремої мотострілецької бригади, яку звинувачують у воєнних злочинах на території Київщини, намагаються звільнитися зі служби.

Про це пише видання «Важные истории».

Солдати звернулися до видання і попросили не вказувати їхні імена з міркувань безпеки. Вони розповіли, як командування не дає їм звільнитися зі служби, наказує вбивати мирних жителів і вивозить награбоване на машинах.

Один зі співрозмовників зараз на території України. Його в складі 64 бригади перекинули на Херсонський напрямок. За його оцінками, 80% бійців бригади, як і він сам, хочуть звільнитися.

Серед тих, хто не дає контрактникам звільнитись, — заступник командира бригади підполковник андрій прокурат. Військовий андрій фролкін, який раніше в інтервʼю «Важным историям» зізнався в мародерстві та вбивстві мирних жителів на Київщині, стверджував, що саме прокурат наказував розстрілювати цивільних.

За словами співрозмовника, зараз у росію з 64 бригади не відпускають навіть тих, у кого контракт закінчився в травні.

«Ми стояли в лісосмузі за Андріївкою. Нас обстрілювали, і їхали певної миті цивільні. І комбриг [гвардії полковник азатбек омурбеков] сказав: «Всіх під обстріл». Було машини три-чотири. Під час огляду виявилося, що це звичайні люди були, сімʼї, які їхали до Андріївки», — розповів інший військовослужбовець цієї бригади.

Також, за його словами, омурбеков наказував вбивати «всіх, у кого телефони знайдете». Командування росіян у Андріївці не лише віддавало накази про вбивство мирних жителів, а й активно обкрадало будинки місцевих.