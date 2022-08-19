У Харкові відкрили першу автобусну зупинку-укриття
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
У Харкові відкрили першу автобусну зупинку-укриття, виготовлену з товстого бетону.
Про це повідомляє «Суспільне-Харків».
Сховище на 12 місць побудували поряд із павільйоном автобусної зупинки. Воно обладнане Wi-Fi, камерами спостереження, які показують, що відбувається на вулиці та всередині, а також контейнером зі 100 кг піску для гасіння вогню.
Сховище прикрашає мурал художника Ярослава Єфремова, який зобразив на зовнішніх стінах головні памʼятки міста.
- Раніше влада міста обіцяла встановити укриття на зупинках, щоб убезпечити людей від російських обстрілів, через які містяни вже гинули на зупинках.
- У кінці липня мер міста Ігор Терехов казав, що в Харкові планують встановити 25 безпечних зупинок.