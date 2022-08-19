Наступу на столицю не буде, але ракетні обстріли можливі. Заступник глави МВС — про можливість провокацій на День Незалежності

Новини

Facebook / Eugene Enin

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону заявив, що росія не готується до штурму чи наступу в День Незалежності України.

Утім, він закликав українців бути обачними, бо окупанти можуть реалізувати інші «сюрпризи» через «любов» до символічних дат.

«Жодного штурму столиці чи наступу росіян на цей день не передбачається. Водночас на озброєнні у росіян є ы ракети, й авіабомби, й інші, так би мовити, сюрпризи, що приготовлені для мирного населення України. Саме тому в ці дні особливо необхідно дослухатися до порад, які даємо ми, які дають військові адміністрації», — заявив Єнін.