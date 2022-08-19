WP: Російська фсб готувала для України два маріонеткові уряди — на чолі з Януковичем та його колишніми соратниками

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Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну російська федеральна служба безпеки готувала два маріонеткові уряди — на чолі з президентом-втікачем Віктором Януковичем для Києва та його колишніми соратниками для південно-східної України.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

В українській розвідці виданню розповіли, що росіяни планували спершу захопити Київ і посадити там маріонетковий уряд. Це спричинило б ефект доміно, і росіяни почали б посилювати свою присутність у регіонах.

Для окупації росіяни підготували щонайменше два варіанти маріонеткових урядів. В Україні вважають, що таким чином путін хотів мати кілька варіантів.

Одна група на чолі з Януковичем перебувала в білорусі. Туди він прилетів 7 березня. Після цього Янукович написав відкритого листа Зеленському, в якому закликав його припинити війну, здатися та підписати мирні угоди. Українська розвідка запевняє, що протягом тижня очільник охорони Януковича щонайменше тричі спілкувався зі старшим офіцером фсб, який займався Україною.

Сам Янукович на запити журналістів не відреагував, а його соратник, експремʼєр Азаров назвав «нісенітницею» заяви про плани повернути Януковича до влади в Україні.

Другу групу росіяни готували для окупованих територій південно-східної України. До неї включили колишніх соратників Януковича, серед яких був і екснардеп олег царьов. У коментарі журналістам царьов розповів, що в перші тижні війни він був навіть під Києвом разом із «друзями», яких відмовився назвати. Водночас він заперечив, що мав якісь домовленості напередодні вторгнення.