Південна Корея запропонувала Північній допомогу в обмін на денуклеаризацію. Там заявили, що «не проміняють долю країни на пиріг»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Аліса Ігіна / «Бабель»
Південна Корея запропонувала Північній надати економічну допомогу в обмін на відмову від ядерної програми. Але там відмовились і заявили, що «не проміняють долю країни на пиріг».
Про це пише BBC.
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль ще у травні вперше розповів про такий план, а в середу, 17 серпня, знову повторив свою пропозицію надати КНДР економічну допомогу в обмін на денуклеаризацію. Але в Північній Кореї його розкритикували.
Сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина Кім Йо Джон назвала таку пропозицію абсурдом.
«Ніхто не проміняє свою долю на кукурудзяний пиріг», — йдеться в її заяві.
Самому ж президенту Південної Кореї вона порадила «закрити рота» і назвала його «незрілим».
В Офісі президента Південної Кореї заявили, що шкодують через такі грубі висловлювання з боку КНДР, але від своєї пропозиції не відмовляються.
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