НСЗУ розʼяснила як працюють е-направлення від лікаря

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Пацієнт, який отримав е-направлення, не повинен його роздруковувати. А в медзакладі не мають права відмовляти в наданні медичної послуги.

Про це повідомила Національна служба здоровʼя України.

Водночас на період воєнного стану лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові направлення. Паперове направлення лікар може виписати, якщо в медзакладі немає доступу до Електронної системи охорони здоровʼя або електроенергії. Воно так само дійсне.

Якщо у пацієнта є е-направлення, головне, щоб він надав дійсний номер направлення — прочитав його з СМС або виписав цей номер на окремий аркуш.

З 1 серпня в Україні діють електронні рецепти на антибіотики. Перехід відбуватиметься поступово, спершу рецепти видаватимуть як в електронній формі, так і дублюватимуть на паперовому бланку.

📌 Якщо медичний заклад відмовляє у наданні послуги без роздрукованого е-направлення, то варто:

– звернутися до головного лікаря;

– зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 (https://t.me/NSZU_gov/1199).