За добу ЗСУ ліквідували 400 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 177 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 44 700 осіб, а також:
- 1 899 танків;
- 4 195 бойових броньованих машин;
- 1 016 артилерійських систем;
- 266 реактивних систем залпового вогню;
- 141 засіб ППО;
- 234 літаки;
- 197 гелікоптерів;
- 795 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 190 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 130 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 94 одиниці спеціальної техніки.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.