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За добу ЗСУ ліквідували 400 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 177 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 44 700 осіб, а також:

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.