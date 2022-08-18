Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення тарифів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Oleg Sidorenko / Flickr
Президент Володимир Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення цін на комунальні послуги. Він діятиме протягом воєнного стану та шість місяців після нього.
Відповідна інформація міститься на сайті Верховної Ради.
Мораторій стосуватиметься тарифів на теплову енергію та послуги з розподілу природного газу для всіх категорій. Підприємствам теплокомуненерго, постачальникам газу та операторам газорозподільних систем компенсують збитки і втрати, навіть ті, яких вони зазнали внаслідок бойових дій.
Також закон забороняє постачальникам газу будь-яким чином намагатися примусити споживача виплатити борги.
- 29 липня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 7427 про мораторій на підвищення тарифів на тепло і газ для населення за рахунок залучення 125 мільярдів гривень на покриття різниці тарифів.
- Раніше законопроєкт № 7427 був ухвалений у першій редакції в червні цього року. Він викликав критику з боку Асоціації міст України та асоціації «Укртеплокомуненерго», які представили низку своїх поправок. В АМУ казали, що документ дозволяє НАК «Нафтогаз України» забирати майно комунальних та приватних підприємств за двомісячну заборгованість за газ. АМУ в поправках виключала цю можливість і закладала заборону на стягнення заборгованості в умовах воєнного стану. 19 липня парламент не підтримав закон і відправив його на доопрацювання.
- У липні Кабмін заморозив підвищення тарифів, що у сфері відповідальності уряду, а також зафіксував до травня ціну на газ для виробників тепла на рівні 7,4 гривні.