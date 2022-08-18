На Львівщині створюють сучасний центр протезування. Амбасадорами стануть співак Стінг, актор Шрайбер та фонд мільярдера Бренсона

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Facebook / Olga Rudneva

У Львівській області на базі однієї з лікарень створять сучасний Superhumans Center. Це буде спеціалізована клініка із протезування, реконструкції та лікування посттравматичного стресового розладу.

Про це йдеться на Facebook-сторінці проєкту.

«Наразі Superhumans розпочинає підготовку до реконструкції та провадить фандрейзингову кампанію. Клініка є неприбутковою організацією, яка за договором лізингу проведе модернізацію і устаткування вже функціональної державної лікарні у Львівській області. Згодом можливе масштабування Superhumans у інші регіони України», — зазначають там.

Ініціатором проєкту став одеський бізнесмен Андрій Ставніцер, а виконавчим директором — колишня директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва.

До збору коштів на створення клініки вже долучилися низка відомих людей, зокрема виконавчий директор та засновник фонду родини мільярдера Річарда Бренсона Virgin United Джин Оельванг; актриса і активістка Труді Стайлер разом із своїм чоловіком, співаком Стінгом; голлівудський актор Лієв Шрайбер; відомий американський винахідник та інноватор Мік Ебелінг.

До медичної ради проєкту увійшли міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та один із найкращих щелепно-лицьових хірургів у світі Пітер Костянтино.

«Бюджетне фінансування клініки на етапі реконструкції не передбачене. Superhumans керуватиметься незалежною Радою директорів та медичною радою. Робота клініки фінансуватиметься донорами, які долучаться до фандрейзингової кампанії», — зазначають у проєкті.