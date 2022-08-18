Зеленський обговорив з президентом Туреччини зерновий коридор і ядерний шантаж на ЗАЕС

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Президент Володимир Зеленський у Львові провів зустріч з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як повідомляє Офіс президента, лідери обговорили розширення двосторонніх відносин і співпраці, «зерновий коридор» з Чорного моря і збільшення обсягів українського експорту морем, ситуацію навколо Запорізької АЕС та багато іншого.

Щодо зерна, то Зеленський заявив, що зернова угода допомагає стабілізувати світовий ринок продовольства.

«За менш як місяць з портів України вийшло 21 судно. 15 суден вийшли зі Стамбулу для завантаження в Україні зерном та іншим продовольством. Поки ми говоримо, понад 560 тисяч тонн зерна та іншого продовольства, виробленого українськими фермерами, дістаються ринків по всьому світу. Після підписання угод ціни на пшеницю впали на 8%», — зазначив президент, передає «Громадське радіо».

Крім того було вказано, що окупанти привласнили майже 0,5 млн тонн збіжжя. Лідери погодилися, що будь-яка торгівля краденим є неприпустимою.

Щодо ЗАЕС, то Зеленський акцентував на тому, що російський ядерний шантаж на станції є одним із найбільших ризиків, які створила війна росії проти України.

Також у присутності президентів було підписано меморандум щодо відновлення інфраструктури, який передбачає участь турецької сторони у повоєнній відбудові нашої країни.